Google potrebbe aprire in Sicilia: c’è un accordo strategico con gli USA

L’Italia si prepara a firmare un accordo cruciale con gli Stati Uniti riguardo ai cavi sottomarini, infrastrutture chiave per la comunicazione globale. L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’Innovazione Tecnologica, Alessio Butti, durante la ministeriale G7 a Cernobbio. La firma avverrà con l’ambasciatore statunitense Nathaniel C. Fick.

Il ruolo centrale dell’Italia

L’Italia ambisce a ricoprire un ruolo strategico, sia geograficamente che politicamente, nello sviluppo di questa infrastruttura, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, come sottolineato da Butti. Il Mediterraneo, in particolare, rappresenta un’area di grande importanza per il traffico dati globale.

Google guarda alla Sicilia

Google, insieme ad altri colossi del settore tecnologico, mostra un forte interesse per lo sviluppo delle infrastrutture legate ai cavi sottomarini. Stando alle parole di Butti, l’azienda sta valutando con il governo italiano la possibilità di stabilire delle basi operative in Sicilia.

L’importanza strategica dei cavi sottomarini

Butti ha ribadito l’importanza strategica dei cavi sottomarini, ricordando che quasi la totalità del traffico internet mondiale passa attraverso queste infrastrutture, con il Mar Mediterraneo che gestisce una quota significativa di questo traffico. Il sottosegretario ha inoltre menzionato Sparkle, operatore italiano considerato strategico dal governo, che già collabora con importanti aziende internazionali.