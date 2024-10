La Sicilia protagonista nella serie Il Gattopardo, Kim Rossi Stuart è il Principe di Salina

Netflix ha finalmente rilasciato il poster e le prime immagini dell’attesissima serie “Il Gattopardo”, ispirata all’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e alla celebre trasposizione cinematografica di Luchino Visconti. L’uscita è prevista per il 2025. L’annuncio è arrivato tramite i social media con un post che cita una delle frasi più iconiche del romanzo: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Il poster ritrae Kim Rossi Stuart nei panni del protagonista, Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina.

Un cast stellare per una produzione internazionale

Il cast della serie, diretta da Tom Shankland con la collaborazione di Giuseppe Capotondi e Laura Lucchetti, vanta nomi di spicco del cinema italiano. Accanto a Kim Rossi Stuart, troviamo Benedetta Porcaroli nel ruolo di Concetta, Deva Cassel in quello di Angelica e Saul Nanni che interpreta Tancredi. Completano il cast Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. La serie, composta da sei episodi, è scritta da Richard Warlow e Benji Walters, con Richard Warlow anche creatore ed executive producer. La produzione è affidata a Indiana Production e Moonage Pictures. Dietro le quinte, troviamo Nicolaj Bruel alla fotografia, Carlo Poggioli ed Edoardo Russo per i costumi, Dimitri Capuani per le scenografie e Paolo Buonvino per le musiche originali.

La Sicilia protagonista: le location della serie

Le riprese della serie si sono svolte in diverse location siciliane, catturando la bellezza e l’atmosfera dell’isola. Trapani ha ospitato il primo ciak, mentre altre città come Palermo, Siracusa e Catania hanno fatto da sfondo alle vicende della famiglia Salina. In particolare, il magnifico Palazzo Biscari di Catania è stato scelto per ambientare la celebre scena del ballo.

Una trama senza tempo: potere, amore e trasformazione

La serie “Il Gattopardo” offre una rilettura in chiave moderna del romanzo, ambientato durante i tumulti dell’Unità d’Italia nel 1860. Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, si trova a dover affrontare i cambiamenti epocali che minacciano il suo mondo e la sua classe sociale. Consapevole del destino segnato della sua famiglia, è costretto a stringere nuove alleanze e a prendere decisioni difficili, anche a costo di tradire i propri ideali. Una di queste scelte riguarda il matrimonio del nipote Tancredi con la giovane e ricca Angelica, un’unione che potrebbe garantire la salvezza della famiglia Salina, ma che spezzerà il cuore della figlia Concetta.

Un evento televisivo imperdibile

“Il Gattopardo” promette di essere uno degli eventi televisivi più importanti del 2025. La serie esplora temi universali come il potere, l’amore e la trasformazione, con una prospettiva contemporanea che rende la storia ancora più attuale. Grazie a un cast d’eccezione, una regia di talento e una produzione di alto livello, la serie si prepara a conquistare il pubblico, riportando sullo schermo le intense emozioni e le complesse dinamiche del capolavoro di Tomasi di Lampedusa.