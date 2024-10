Incidente mortale: motociclista 26enne perde la vita sulla circonvallazione

Un motociclista di 26 anni ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania, in via Marco Polo, in direzione di via Vincenzo Giuffrida. Secondo le prime ricostruzioni, la moto si sarebbe scontrata violentemente con un’auto che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Intervento dei soccorsi

Gli agenti della polizia municipale, giunti sul luogo dell’incidente, hanno prestato i primi soccorsi al motociclista in attesa dell’arrivo del personale del 118. Purtroppo, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e il giovane è deceduto.