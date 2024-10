Decine di Startup si sfidano a Palermo per 1 milione di dollari

Palermo si sta affermando come un importante centro per l’innovazione nel Mediterraneo, ospitando la Mediterranean Startup World Cup. Questa competizione offre alle startup la possibilità di connettersi con potenziali investitori e di competere per un posto nella finale mondiale a San Francisco. L’evento si inserisce nel più ampio progetto del Comune di Palermo di creare un “Polo unico per l’innovazione”, un hub fisico che sfrutti dati, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale.

Sispi, motore dell’innovazione a Palermo

Sispi Spa, partner tecnologico dell’amministrazione comunale, gioca un ruolo chiave in questa iniziativa. L’azienda, guidata dalla presidente Giovanna Gaballo, si impegna a tradurre gli obiettivi di transizione digitale della città in realtà concrete. Attraverso progetti come “Connessioni ed Innova” – Innovation hub Sispi, l’azienda promuove la sperimentazione dell’Intelligenza Artificiale applicata ai processi della pubblica amministrazione. La partecipazione alla Mediterranean Startup World Cup rappresenta un’opportunità di crescita e confronto, favorendo l’incontro tra idee innovative e potenziali investitori.

La Mediterranean Startup World Cup: una vetrina internazionale per le startup

La Mediterranean Startup World Cup, organizzata da Pegasus Tech Ventures, è una competizione che coinvolge 66 startup provenienti da 22 paesi del Mediterraneo. La tappa di Palermo, che si terrà presso i Cantieri Culturali alla Zisa, offre alle startup partecipanti l’opportunità di accedere alla finale di San Francisco, dove è in palio un premio di un milione di dollari. L’evento richiamerà a Palermo oltre 30 investitori internazionali, inclusi rappresentanti di quattro importanti fondi americani. La presenza di questi investitori sottolinea l’importanza della competizione e il potenziale delle startup partecipanti. La giuria della Mediterranean Startup World Cup includerà anche Giovanna Gaballo, presidente di Sispi, a conferma del ruolo centrale dell’azienda nel panorama dell’innovazione palermitano. Questo evento consolida la posizione di Palermo come un hub emergente per le startup nel Mediterraneo, offrendo un ambiente fertile per la crescita e lo sviluppo di nuove imprese innovative.