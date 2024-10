Boom di visualizzazioni per il cibo siciliano su Wikipedia, l’isola a portata di click

Valorizzare la cultura e le tradizioni gastronomiche della Sicilia che rendono la cucina dell’isola tra le più apprezzate al mondo. Con questo obiettivo nasce Wiki Loves Sicilia 2024, la nuova iniziativa lanciata da Wikimedia Italia e Regione Sicilia nell’ambito del riconoscimento della Sicilia come “Regione europea della gastronomia” nel 2025.

Wiki Loves Sicilia 2024

Concepita come iniziativa itinerante tra varie località dell’Isola, Wiki Loves Sicilia prevede una serie di editathon, laboratori ed eventi a tema. Lo scopo sarà raccogliere informazioni preziose riguardanti il patrimonio agriculturale, ittico e forestale della Sicilia, nonché delle pratiche tradizionali riguardante questi temi, e aggiungere voci dedicate su Wikipedia – e altri progetti fratelli – attraverso maratone di scrittura.

“Le tradizioni e i riti appartenenti all’agroalimentare sono parte integrante del patrimonio immateriale delle comunità del nostro Paese e della Sicilia in particolare. Il cibo, in particolare, è il mezzo fondamentale per conoscere il DNA del territorio di cui facciamo parte. – dichiara Alessio Melandri, Presidente di Wikimedia Italia – Attraverso i progetti di Wikimedia Italia, raccogliamo e digitalizziamo questo patrimonio, consegnando alle prossime generazioni non solo la sua possibilità di accesso, sempre e ovunque, ma anche la possibilità di migliorarlo. Siamo riconoscenti alla Regione Sicilia per aver capito l’importanza di questa iniziativa e averla voluta sostenere.”

Tappe dell’iniziativa Wiki Loves Sicilia

La prima tappa dell’iniziativa si terrà a Catania, presso la Biblioteca Vincenzo Bellini, dall’11 al 13 ottobre. Wiki Loves Sicilia proseguirà poi a Caltanissetta il 26 e 27 ottobre, a Ragusa dal 22 al 24 novembre e a Palermo il 14 e 15 dicembre. Il programma completo dell’evento è disponibile alla pagina dedicata su Wikipedia.

Progetto di coinvolgimento a lungo termine

L’iniziativa è solo l’inizio di un più ampio progetto di coinvolgimento dei volontari wikimediani e delle istituzioni culturali siciliane, che vedrà ampliare il perimetro di intervento nel corso del 2025.