Palermo, ciclista muore dopo un mese dall’incidente, fatale una buca stradale

Un uomo di 65 anni, S.C., ha perso la vita a Villa Sofia dopo oltre un mese di lotta contro le gravi lesioni riportate in seguito a un incidente in bicicletta. Il palermitano era stato ricoverato il 2 settembre in condizioni disperate.

Incidente causato da una buca stradale

L’incidente è avvenuto in via Rosario Nicoletti, nella zona di Tommaso Natale, a Palermo. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, l’uomo ha perso il controllo della sua bicicletta a causa di una buca presente sull’asfalto.

Soccorsi e ricovero

Sbalzato dalla sella, S.C. ha riportato un violento trauma cranico. Immediatamente soccorso dal 118, allertato da alcuni automobilisti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Ricoverato in Neurochirurgia con prognosi riservata, è stato sottoposto a delicati interventi chirurgici.

Trasferimento in Neurorianimazione e decesso

Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni di S.C. sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in Neurorianimazione. Dopo diversi giorni, l’uomo è deceduto.