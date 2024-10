Caro-Mutui, contributi a fondo perduto per le imprese siciliane, al via le domande

A partire dal 12 novembre, le imprese siciliane potranno presentare domanda per accedere a contributi a fondo perduto volti ad abbattere i costi dei mutui contratti. L’iniziativa, promossa dalla giunta Schifani, mette a disposizione un fondo di 45 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere le micro, piccole e medie imprese dell’isola.

Scadenza ed erogazione dei contributi

Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre 2024. L’erogazione dei contributi è prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. A differenza di altre iniziative, non è previsto un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi per inviare la domanda.

Requisiti per l’aaccesso ai fondi

Per poter accedere ai contributi, le imprese devono aver stipulato e pagato mutui nel corso del 2023 e risultare attive al 1° gennaio 2024. Sono inclusi anche i prestiti ottenuti nei primi nove mesi del 2024. Il contributo erogato ammonta a 10.000 euro per azienda, coprendo il 30% del valore degli interessi, a condizione che il tasso di interesse non sia inferiore all’1%.

Numero di imprese beneficiarie e possibili rifinanziamenti

Con il budget attuale, si stima che circa 4.500 imprese potranno beneficiare del contributo. Il governo regionale sta già valutando la possibilità di rifinanziare l’iniziativa con una seconda tranche di contributi, nell’ambito della Finanziaria 2025.

Criteri di assegnazione e clausole anti-mafia

L’Irfis, l’istituto di credito della Regione Sicilia, gestirà le domande e stilerà una graduatoria basata su criteri specifici. Il tasso nominale applicato sull’ultima rata del finanziamento scaduta nel 2023 avrà il peso maggiore, seguito dall’ammontare degli interessi e dalla sede legale dell’azienda, che deve essere in Sicilia. Un’importante clausola prevede che le imprese richiedenti non abbiano omesso di denunciare eventuali richieste estorsive o tassi usurari da parte di organizzazioni criminali negli ultimi tre anni. Inoltre, le imprese beneficiarie si impegneranno a denunciare eventuali richieste estorsive future.