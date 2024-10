Bimbo cade dal secondo piano a Mazara del Vallo: “Salvato da un angelo”

Ieri sera, intorno alle 19, un bambino è precipitato dal secondo piano di un’abitazione in via Milazzo, a Mazara del Vallo, una piccola strada parallela alla centralissima via Roma. Il piccolo, forse mentre giocava e approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone, perdendo l’equilibrio e cadendo da un’altezza di circa dieci metri.

L’allarme lanciato dai vicini e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato dai vicini, allertati da un rumore anomalo e dalle urla del bambino. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, insieme a pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale. L’area dell’incidente è stata immediatamente transennata e il traffico interdetto, sia ai veicoli che ai numerosi residenti e curiosi accorsi sul luogo.

Il bambino trasportato d’urgenza all’ospedale “Ajello”

Gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi al bambino, che fortunatamente è rimasto cosciente nonostante la violenta caduta. Dopo averlo immobilizzato su una barella, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Ajello” di Mazara del Vallo.

Condizioni critiche ma stabili, indagini in corso

Al pronto soccorso, i medici hanno prestato le cure necessarie al piccolo paziente. Secondo le prime informazioni, ottenute da conoscenti della famiglia e dalla Polizia Municipale, il bambino non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diverse fratture in tutto il corpo a causa dell’impatto. Le sue condizioni, seppur critiche, rimangono stabili. Il bambino è stato ricoverato presso l’ospedale “Ajello” per essere tenuto sotto stretta osservazione e monitorato costantemente, al fine di prevenire eventuali complicazioni, come emorragie interne. Intanto, il nucleo investigativo della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti ascolteranno i genitori del bambino e alcuni conoscenti per raccogliere ulteriori informazioni.