Scirocco e caldo in Sicilia ma possibili forti temporali in serata

Le temperature in Sicilia sono in aumento, ma nel pomeriggio si prevede la possibilità di temporali, in particolare nelle province di Trapani e Palermo. Il cielo, inizialmente sereno o poco nuvoloso, tenderà a coprirsi nel corso del pomeriggio, preludio a possibili precipitazioni serali concentrate sulle aree occidentali e nord-occidentali dell’isola. Il resto del territorio siciliano vedrà fenomeni piovosi scarsi e isolati.

Temporali intensi previsti tra stasera e mercoledì notte

I temporali potrebbero intensificarsi tra la tarda serata di oggi e la notte di mercoledì, interessando principalmente le zone occidentali della Sicilia. Esiste la possibilità che la maggior parte dell’attività temporalesca si sviluppi in mare aperto, limitando l’impatto sulla terraferma. Si prevede comunque un rapido peggioramento delle condizioni meteo, della durata di poche ore, con una probabile, ma intensa, passata temporalesca.

Perturbazione nord-atlantica responsabile del cambiamento meteo

L’arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica è la causa del previsto cambiamento delle condizioni meteorologiche in Sicilia. Come anticipato, l’influenza di questa perturbazione sarà principalmente avvertita nelle zone occidentali e nord-occidentali dell’isola, con precipitazioni anche a carattere temporalesco concentrate nella tarda serata e nella notte di mercoledì.

Temperature in aumento, fino a 30° a Palermo

Nonostante l’arrivo dei temporali, le temperature sono previste in aumento in tutta la Sicilia. A Palermo, si potrebbero raggiungere i 30 gradi. I venti moderati di scirocco renderanno mossi i mari circostanti la Sicilia, in particolare il Canale di Sicilia, lo Ionio e il Tirreno al largo.