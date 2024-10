La Sicilia ti stupisce anche in autunno, per il noto giornale il paradiso è qui

Non crederai a quello che puoi fare in Sicilia in autunno. Secondo un recente articolo di TgCom24, la costa meridionale dell’isola, in particolare il tratto compreso tra Mazara del Vallo e Agrigento, offre condizioni ideali per godersi il mare d’autunno. Con un clima caldo e secco fino a novembre, è possibile fare il bagno, prendere il sole senza scottature e dedicarsi a piacevoli passeggiate culturali, il tutto a circa un’ora di volo dall’Italia continentale.

Riserva Naturale di Torre Salsa: un’oasi di bellezza

Nell’agrigentino, la Riserva Naturale e Oasi WWF di Torre Salsa, situata nei pressi di Siculiana, rappresenta un vero gioiello naturalistico. Caratterizzata da una lussureggiante vegetazione mediterranea, imponenti formazioni rocciose e sinuose linee d’argilla e falesia, questa costa incontaminata si estende per chilometri ed è raggiungibile a piedi, offrendo un’esperienza emozionante tra dune, arbusti e i colori intensi del mare. Superato il periodo di maggiore affluenza estiva, la riserva offre un’atmosfera di tranquillità, e chi ha la possibilità di spostarsi via mare può scoprire numerose calette sabbiose.

Dalla Scala dei Turchi a Selinunte: un viaggio tra storia e natura

Il percorso suggerito da TgCom24 prosegue verso la celebre Scala dei Turchi, per poi tornare a Torre Salsa. Spostandosi nella provincia di Trapani, si giunge a Selinunte, dove è possibile ammirare gli imponenti templi di uno dei siti archeologici più grandi e significativi del Mediterraneo, con una vista mozzafiato sul mare di Marinella. Nelle vicinanze della Riserva Naturale della Foce del Fiume Belice, si trova la spiaggia Le Solette, considerata dagli inglesi una delle più belle d’Italia, a breve distanza da Porto Palo di Menfi.

Mazara del Vallo: un’esperienza sensoriale tra cultura e gastronomia

Proseguendo verso ovest, si arriva a Mazara del Vallo, una città ricca di fascino, dove è possibile immergersi nell’atmosfera suggestiva dei vicoli e della caratteristica casbah. Oltre alle spiagge incantevoli e al mare cristallino, Mazara del Vallo offre un’esperienza gastronomica indimenticabile, con specialità come il cous cous, i piatti a base di pesce fresco, tra cui il rinomato gambero rosso, i dolci al pistacchio di Raffadali e la ricotta di pecora di Siculiana