Tragedia stradale a Partanna, addio al 25enne Calogero Ingoglia

## Tragica Notte a Partanna: Giovane Motociclista Perde la Vita

Partanna, in provincia di Trapani, viene colpita da una tragedia. Nella serata di ieri, 5 ottobre,intorno alle 20.30, lungo la via Castelvetrano, una motocicletta con due giovani a bordo è stata coinvolta in un incidente, con conseguenze fatali per il conducente. È morto Calogero Ingoglia, 25 anni, residente a Partanna. L’intervento del personale del 118 è stato purtroppo inutile, potendo solo constatare il decesso del giovane sul luogo dell’incidente.

L’amico ricoverato in gravi condizioni

Il passeggero della motocicletta, amico della vittima, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano e successivamente al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni rimangono critiche.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Partanna per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più probabile è che il conducente abbia perso il controllo del mezzo, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento.

Commozione e dolore a Partanna

Partanna è piombata nel dolore dopo la tragica scomparsa di Calogero. Amici e parenti esprimono il loro dolore e cordoglio sui social. Salvatore De Blasi Pacchiolo, che aveva visto Calogero solo poche ore prima dell’incidente, lo ricorda con affetto, sottolineando la sua bellezza e il suo sorriso contagioso. Anche Stefano Giuseppe Caruso, un ex insegnante di Calogero, lo ricorda come un ragazzo educato e rispettoso. Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.