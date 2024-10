Drammatico schianto in moto a Partanna, morto un ragazzo di 25 anni

Tragico incidente stradale a Partanna

Un drammatico incidente in moto è avvenuto ieri sera a Partanna, provocando la morte di un giovane centauro. L’incidente è accaduto intorno alle ore 20:30 in via Castelvetrano, dove la vittima stava viaggiando insieme ad un amico a bordo di una motocicletta.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. L’impatto è stato fatale e il ragazzo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

Le indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Partanna che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio tutte le possibili cause che avrebbero portato il centauro a perdere il controllo della moto.