Christopher Nolan sceglie la Sicilia: Milazzo set del prossimo film?

Il regista Christopher Nolan, celebre per film come “Inception” e “Il Cavaliere Oscuro”, ha visitato il Castello di Milazzo. La notizia, inizialmente tenuta riservata, si è rapidamente diffusa nella città siciliana. Nolan, fresco del successo del suo ultimo film, “Oppenheimer”, vincitore di 7 premi Oscar, starebbe valutando il Castello come possibile location per il suo prossimo progetto cinematografico.

“Il Prigioniero”: un remake di una serie TV degli anni ’60

Il nuovo film di Nolan, “Il Prigioniero”, è un remake di una serie televisiva britannica degli anni ’60, poco conosciuta in Italia. La trama ruota attorno a un ex agente segreto britannico, imprigionato in un misterioso villaggio in stile mediterraneo dopo le sue dimissioni. Il Castello di Milazzo, con la sua architettura e la sua posizione, sembra possedere le caratteristiche ideali per ambientare la storia.

Visita all’alba e massima riservatezza

Per evitare l’attenzione del pubblico, Nolan ha ottenuto dal Comune di Milazzo l’autorizzazione per una visita privata all’alba. Accompagnato da una fotografa, un collaboratore, due custodi e la guida turistica Beatrice Lumia, il regista ha esplorato il Castello per circa un’ora e mezza, scattando numerose fotografie in punti strategici come il Bastione delle Isole, il Mastio, il Duomo e la Fonderia.

Milazzo, set cinematografico ambito

Milazzo si conferma un luogo attraente per le produzioni cinematografiche. Lo scorso anno, il Castello ha ospitato le riprese del film di Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie”, che ha riscosso un notevole successo al botteghino durante le festività natalizie. La possibile scelta di Milazzo da parte di un regista del calibro di Nolan rappresenterebbe un’ulteriore conferma del potenziale cinematografico della città. Dopo la visita, Nolan ha lasciato Milazzo per raggiungere l’aeroporto di Palermo, dove lo attendeva un volo privato.

Un futuro set per Nolan?

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, la visita di Nolan e l’interesse dimostrato per il Castello di Milazzo suggeriscono che la location potrebbe essere scelta per le riprese de “Il Prigioniero”. L’atmosfera del luogo, l’architettura e la disponibilità delle autorità locali sembrano aver colpito positivamente il regista. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire se Milazzo diventerà il set del prossimo film di Christopher Nolan.