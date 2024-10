Tragico incidente sulla provinciale, muore un 44enne

Un tragico incidente stradale ha scosso le comunità di Pettineo e Castel di Lucio, nel pomeriggio di oggi. Un uomo di 44 anni, residente a Castel di Lucio, ha perso la vita a seguito di uno scontro tra la sua moto di grossa cilindrata e un trattore. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15:00 sulla Strada Provinciale 176, in contrada Ogliastro.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava percorrendo la SP 176 in direzione Pettineo quando, in curva, si è scontrato con un trattore che procedeva in senso opposto. Sembra che la vittima procedesse ad alta velocità e, nonostante un tentativo di evitare l’impatto, ha colpito la ruota sinistra del mezzo agricolo.

Impatto fatale

A seguito dell’urto, il 44enne ha perso il controllo della sua moto ed è stato sbalzato violentemente contro il guard-rail. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Indagini in corso

I Carabinieri della stazione di Pettineo sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso.