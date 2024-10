Dal cioccolato dei soldati americani ai 107 anni, la vita straordinaria di Nonna Tina

Caterina Cosentino, affettuosamente conosciuta come nonna Tina, ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 107 anni, diventando la donna più longeva del comprensorio monrealese. Nata nel 1917, nonna Tina ha vissuto un’esistenza ricca di esperienze, circondata dall’amore di tre figli, sette nipoti e numerosi pronipoti. Residente a Pioppo, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la sua famiglia e per l’intera comunità.

Il segreto di una lunga vita

Alla domanda sul segreto della sua longevità, nonna Tina ha sempre attribuito la sua salute a una “sana alimentazione”, basata su cibi semplici e genuini, frutto dei doni della natura. Oggi, a causa dell’età avanzata, è costantemente assistita dalla figlia Angela, che si prende cura di lei con amore e dedizione, assicurandole ogni comfort.

Testimone di eventi storici

Nonna Tina è una vera e propria memoria storica vivente. Nei suoi anni più attivi, amava raccontare episodi significativi del passato, condividendo con chi l’ascoltava preziosi frammenti di storia. Alcuni ricordi, inevitabilmente, sono sbiaditi con il tempo, ma altri rimangono impressi nella mente di coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltare i suoi racconti.

L’incontro con i soldati americani

Tra i ricordi più vividi di nonna Tina, c’è quello dell’arrivo degli americani a Pioppo durante la Seconda Guerra Mondiale. Mentre la popolazione, presa dal panico, si barricò nelle case sventolando lenzuola bianche o cercò rifugio sul monte Renda, la giovane Caterina, con coraggio e senza lasciarsi intimorire, andò incontro ai soldati stranieri. Seguita da una folla di persone curiose e spaventate, si avvicinò agli americani, che le offrirono cioccolato e cibo in scatola. Questo gesto di generosità calmò le paure della comunità, che si avvicinò per ricevere i doni. I soldati distribuirono anche numerosi paracaduti, che gli abitanti di Pioppo utilizzarono per confezionare lenzuola e tende.

Un augurio speciale

Questo episodio, legato all’Operazione Husky del 1943, che portò alla liberazione di Palermo e di altre città siciliane, rappresenta solo uno dei tanti tasselli della lunga e straordinaria vita di nonna Tina. A lei vanno i nostri più sentiti auguri: altri 107 di questi giorni!