Carretti e cannoli siciliani: Dolce&Gabbana apre un caffè da sogno a Shanghai

Un’esplosione di Sicilia nel cuore di Shanghai! Il nuovo DG Caffè di Dolce&Gabbana non è solo un caffè, ma un vero e proprio omaggio all’isola del sole. Immaginate di addentrarvi in un mondo dove i colori vibranti dei carretti siciliani danzano sulle pareti, mentre il profumo inebriante dei limoni di Sicilia vi avvolge. Le iconiche torte a forma di limone, simbolo dell’isola, vi invitano a un’esperienza di gusto unica, insieme alle romantiche rose Dolce&Gabbana, un connubio perfetto tra dolcezza e raffinatezza. E per un tocco di tradizione, il tiramisù servito nelle caffettiere Moka Bialetti, decorate con i motivi del carretto siciliano, vi trasporterà direttamente nel cuore dell’Italia.

Un’esperienza culinaria italiana a 360°

Il DG Caffè, situato al secondo piano del flagship store di Dolce&Gabbana a Citic Square, offre molto più di un semplice caffè. Il menu, un vero e proprio viaggio culinario attraverso l’Italia, propone un’ampia selezione di antipasti, primi e secondi piatti, tutti ispirati alla tradizione del Sud Italia. Che siate amanti del rito del tè pomeridiano o desideriate un’esperienza culinaria più formale, il DG Caffè saprà deliziare i vostri palati con i sapori autentici della cucina italiana.

Un ponte tra Italia e Cina

L’apertura del DG Caffè rappresenta un importante passo nell’espansione di Dolce&Gabbana nel mercato cinese, e non solo. Rappresenta un ponte culturale tra Italia e Cina, dove il cibo diventa il linguaggio universale che unisce due mondi. Dopo l’inaugurazione di Casa Dolce&Gabbana a Zhangyuan, uno spazio immersivo dedicato all’arte e alla cultura italiana, il DG Caffè si pone come un ulteriore tassello nella strategia del brand di creare un’esperienza a 360 gradi per i suoi clienti.

L’eccellenza artigianale italiana in primo piano

Dolce&Gabbana si impegna ancora una volta a valorizzare l’eccellenza artigianale italiana. All’interno del DG Caffè, infatti, potrete trovare una selezione di prodotti frutto di collaborazioni esclusive con alcune delle più rinomate aziende italiane. Dalle caffettiere Moka di Bialetti ai vini della cantina siciliana Donnafugata, dai dolci di Fiasconaro alla pasta del Pastificio Di Martino di Gragnano, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di gusto autentica e di alta qualità. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del Made in Italy e scoprire i tesori della tradizione culinaria italiana.

Un’atmosfera raffinata e unica

L’estetica inconfondibile di Dolce&Gabbana si riflette in ogni dettaglio del DG Caffè. L’elemento dominante è la fantasia del Carretto Siciliano, con i suoi colori vivaci e i motivi tradizionali, che crea un’atmosfera mediterranea calda e accogliente. Un ambiente raffinato e unico, dove ogni elemento è studiato per offrire un’esperienza indimenticabile, all’insegna del lusso e dell’italianità.

L’impegno di Dolce&Gabbana nel mercato cinese

Come affermato da Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana, l’apertura del primo DG Caffè a Shanghai rappresenta un’occasione per rafforzare la presenza del brand nel mercato locale. Un’opportunità per celebrare la tradizione culinaria italiana e promuovere l’artigianalità del Made in Italy, offrendo ai clienti cinesi un’esperienza unica e immersiva nel mondo Dolce&Gabbana.