Impianti fotovoltaici in Sicilia: al via i cantieri di Metlen

Palermo – Un nuovo accordo strategico punta a rafforzare il settore delle energie rinnovabili in Sicilia. Ance Sicilia e Metka Egn Italy srl, controllata del gruppo greco Metlen Energy & Metals S.A., hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire gli investimenti nell’isola. La partnership mira a coinvolgere le aziende associate ad Ance Sicilia, altamente specializzate, nella realizzazione di impianti fotovoltaici.

Metlen Sbarca in Sicilia con Progetti Fotovoltaici

Metlen, attraverso la sua controllata Metka Egn Italy, ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie per avviare la costruzione di impianti fotovoltaici nel Trapanese e nel Nisseno. Questi progetti, con una potenza complessiva di circa 45 MWp, rappresentano solo l’inizio del piano di investimenti di Metlen in Sicilia. L’azienda prevede inoltre di realizzare ulteriori progetti in Calabria per circa 105 MWp entro la fine del 2024. L’obiettivo è l’avvio a pieno regime dei cantieri siciliani entro ottobre 2024.

Opportunità per le Imprese Locali

L’accordo tra Ance Sicilia e Metka Egn Italy srl offre un’importante opportunità alle imprese locali. Ance Sicilia darà alle sue associate la possibilità di candidarsi per la realizzazione di lavori di ingegneria civile, elettrica ed elettronica, oltre che per la gestione e la manutenzione degli impianti una volta entrati in funzione. Questo permetterà alle aziende siciliane di contribuire attivamente alla transizione energetica dell’isola e di beneficiare degli investimenti di Metlen.

Un Piano di Investimenti Ambizioso

Metlen, presente in 40 paesi con oltre 6.000 dipendenti e un fatturato di 5,49 miliardi di euro, ha recentemente annunciato un ambizioso piano di investimenti in Italia. Il piano, che prevede un portafoglio di circa 180 progetti in quattro anni, mira a raggiungere una potenza installata complessiva di 3,6 GW, distribuita tra fotovoltaico, eolico, sistemi di accumulo e idrogeno verde. Questo piano di investimenti contribuirà alla creazione di numerosi posti di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere i 400 dipendenti in Italia entro il 2026.

Un Partenariato Strategico per la Sicilia

Il Presidente di Ance Sicilia, Santo Cutrone, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo, sottolineando l’importanza del riconoscimento da parte di Metlen del ruolo di Ance Sicilia come associazione imprenditoriale di riferimento. Cutrone ha auspicato che questa partnership possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica dell’isola e possa essere replicata in futuro. Anche Aris Spiropoulos, Regional Managing Director Italy & Eastern Europe di Metlen, ha commentato positivamente l’accordo, ribadendo l’impegno di Metlen nello sviluppo sostenibile dei territori in cui opera.