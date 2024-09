Trovare lavoro a Palermo, Coopservice assume 700 Guardie Giurate

Il settore della sicurezza e vigilanza privata offre nuove opportunità di lavoro per i siciliani. Istituto di Vigilanza Coopservice (Gruppo Coopservice), azienda leader nel settore, è alla ricerca di 700 figure professionali da inserire nel proprio organico entro i prossimi sei mesi.

Recruiting Day a Palermo

Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, Coopservice organizza un Recruiting Day a Palermo il prossimo 26 settembre. L’evento si terrà presso l’Albergo Athenaeum, in via L. Giannettino 4, dalle 9:30 alle 17:00. Durante la giornata, i candidati avranno la possibilità di sostenere colloqui e ottenere informazioni sulle posizioni aperte.

Le figure selezionate saranno impiegate principalmente in Emilia-Romagna. Per agevolare il trasferimento, Coopservice offre un pacchetto di benefit che include un contributo economico, la possibilità di alloggio e altri incentivi. Un’occasione unica per chi desidera intraprendere una nuova esperienza lavorativa in un’azienda solida e in crescita.

Coopservice: gruppo solido e in espansione

Istituto di Vigilanza Coopservice fa parte del Gruppo Coopservice, una realtà italiana con oltre 20.000 dipendenti e un fatturato di oltre 1 miliardo di euro. Il Gruppo è attivo in diversi settori, tra cui la pulizia, la logistica, la gestione immobiliare e l’efficientamento energetico. Il piano industriale di IVC prevede una crescita significativa entro il 2026, con l’assunzione di nuove figure professionali in tutta Italia.

Investimenti sul capitale umano

Antonio Di Prima, Amministratore Delegato di Istituto di Vigilanza Coopservice, sottolinea l’importanza del capitale umano per l’azienda: “I recenti rinnovi del contratto collettivo di lavoro porteranno ad aumenti salariali e all’introduzione della quattordicesima mensilità per alcune figure professionali. Siamo consapevoli che il trasferimento fuori regione sia una scelta importante, per questo offriamo un sostegno concreto alle persone selezionate. Vogliamo crescere nel settore della vigilanza privata, continuando a investire sul benessere dei nostri dipendenti.”

Per partecipare al recruiting day è sufficiente inviare la candidatura seguendo questo link.