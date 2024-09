Panico al Civico, vuole essere visitato subito e spacca tutto: palermitano denunciato

Scene di panico al Pronto Soccorso dell’ospedale Civico, dove un uomo di trent’anni ha dato in escandescenze dopo essersi rifiutato di attendere il proprio turno in sala d’attesa. Il giovane, arrivato al triage, avrebbe preteso di essere visitato immediatamente, scavalcando le decine di persone già in coda.

Insulti al personale e danneggiamento

Di fronte ai ripetuti inviti alla calma da parte del personale sanitario, l’uomo avrebbe reagito dapprima con una serie di insulti, per poi scagliarsi contro una delle porte dell’area d’emergenza, colpendola ripetutamente con dei calci.

Intervento della polizia e denuncia

L’episodio ha costretto il personale a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.