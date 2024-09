Disagi in vista per i palermitani e non: al via i lavori in Viale Regione Siciliana

Da oggi, giovedì 19 settembre, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale in diversi tratti di Viale Regione Siciliana, la trafficata circonvallazione di Palermo. L’intervento, seppur necessario, comporterà inevitabili modifiche alla viabilità con possibili ripercussioni sul traffico cittadino.

Interventi mirati per risolvere buche e avvallamenti

I lavori interesseranno principalmente l’area compresa tra Piazzale Einstein (svincolo via Leonardo da Vinci) e lo svincolo Ernesto Basile. Gli interventi saranno mirati a risolvere le criticità presenti in specifici tratti, con l’obiettivo di ripristinare il manto stradale e migliorare la sicurezza.

Chiusure al traffico e divieti di sosta nelle aree interessate

Nelle aree interessate dai lavori saranno in vigore chiusure al traffico e divieti di sosta per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Le zone interessate saranno opportunamente segnalate.

Tre tratti interessati nella carreggiata in direzione Trapani

Nella carreggiata lato monte, in direzione Trapani, i lavori interesseranno tre tratti distinti:

Dallo svincolo Ernesto Basile a quello di via Pitrè, interessando le corsie laterali destra e centrale.

Tra via Portello e via Perpignano, coinvolgendo le corsie laterali destra e centrale.

Tra il civico 1953 e via Nazaro Sauro, interessando le corsie laterali destra e centrale.

In questi tratti i lavori dovrebbero durare quattro giorni.

Lavori in direzione Catania, tra lo svincolo di via L. Da Vinci e Via Petralia Sottana

Nella carreggiata lato mare, in direzione Catania, i lavori interesseranno un tratto specifico tra lo svincolo di via Leonardo Da Vinci e Via Petralia Sottana, coinvolgendo le corsie laterali sinistra e centrale. In questo caso la durata prevista dei lavori è di due giorni.

Ordinanza consultabile per informazioni dettagliate

Per informazioni dettagliate sulle aree interessate dai lavori e sulle modifiche alla viabilità, è possibile consultare l’ordinanza integrale emessa dall’Ufficio traffico e mobilità del Comune di Palermo.

Piano di manutenzione straordinaria per le strade di Palermo

Questo intervento si inserisce nel più ampio piano di manutenzione straordinaria delle strade cittadine avviato dal Comune di Palermo. Un piano da 46 milioni di euro che mira a risolvere una delle criticità più sentite dai cittadini: lo stato di degrado di strade e marciapiedi.

Altri interventi in programma

Oltre a Viale Regione Siciliana, sono previsti interventi di manutenzione in altre importanti arterie cittadine, tra cui via Goethe, via Houel e via Lincoln. A breve i lavori interesseranno anche via Divisi, nel tratto compreso tra via Roma e Piazza Rivoluzione, con una durata prevista di circa tre mesi.