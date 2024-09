Da Palermo al grande schermo: casting per il film “Lo Zio dello Zen”

Palermo – La casa di produzione cinematografica siciliana Sicilia Spettacoli annuncia l’apertura dei casting per il film “Lo Zio dello Zen”, diretto da Marina Paterna. Un’occasione imperdibile per aspiranti attori e talenti locali che desiderano entrare nel mondo del cinema e partecipare a una produzione che celebra la Sicilia.

Dettagli sul Casting e Come Partecipare

Le audizioni si terranno il 19 settembre 2024 presso i Cantieri Culturali della Zisa, in via Paolo Gili 4, a Palermo, dalle 9:00 alle 18:00. I candidati devono portare con sé una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. I minori devono essere accompagnati da un genitore.

Un Cast di Stelle Siciliane

Il film “Lo Zio dello Zen” vanta un cast di talentuosi attori siciliani, tra cui Alessandro Agnello, Roberto Pepoli, Rosario Terranova, Antonio Balistreri, Roberto Bonura, Giuseppe Dibenedetto, Oreste Scelta, Alfredo Libassi, Maurizio Prollo, Giuseppe Lucido (noto come Lo Sciccoso di Palermo), Gianluca Maltese (noto come Giggetto) e molti altri. Un progetto cinematografico che nasce dalla passione di artisti siciliani per la loro terra.

Una Commedia dal Sapore Mediterraneo

Scritto da Maurizio Alesi con la collaborazione di Roberto Pepoli, “Lo Zio dello Zen” è una commedia che racconta con ironia e profondità la vita quotidiana di un piccolo quartiere siciliano. La regista Marina Paterna, conosciuta per il suo stile unico e la sua capacità di raccontare storie autentiche e ricche di umanità, è alla ricerca di volti nuovi e caratteristici per dare vita ai personaggi di questa nuova avventura cinematografica.

Un’Opportunità Unica per Entrare nel Mondo del Cinema

Sicilia Spettacoli invita tutti gli aspiranti attori a partecipare al casting per questa commedia dallo spirito siciliano. “Lo Zio dello Zen” rappresenta un’opportunità unica per entrare nel mondo del cinema e contribuire a un progetto che celebra la Sicilia, le sue storie.