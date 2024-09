Freddo e pioggia in arrivo in Sicilia, c’è l’ondata ghiacciata di 15 giorni

Prepariamoci a salutare l’estate e a un brusco cambio di scenario meteorologico. I prossimi 15 giorni saranno caratterizzati da un clima tipicamente autunnale, con temperature in forte calo e piogge diffuse su gran parte della Sicilia. Nonostante la parentesi estiva stia per concludersi, qualche giornata di sole potrebbe ancora fare capolino nel mese di ottobre, come spesso accade sull’isola.

Crollo termico nel weekend

Un’ondata di aria fredda proveniente dal Nord Europa raggiungerà la Sicilia nel corso del fine settimana, causando un crollo delle temperature di circa 7 gradi centigradi rispetto alle medie stagionali. Si registreranno valori tipici di novembre, un evento insolito per questo periodo dell’anno.

Piogge in arrivo, ma non abbondanti

Il peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo dell’autunno, è previsto a partire da venerdì. Oltre al calo termico, sono attese precipitazioni sparse, anche se al momento non si prevedono fenomeni particolarmente abbondanti. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nei prossimi giorni.

Perturbazione atlantica causa del maltempo

Secondo Gaetano Genovese, meteorologo di 3BMeteo.it, una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico e diretta verso il Mediterraneo sarà la causa principale di questo brusco stop all’estate. Dopo una giornata di giovedì all’insegna della stabilità, a Palermo, a partire da venerdì, si prevedono precipitazioni, anche di forte intensità, per tutto il fine settimana. Le temperature subiranno un netto calo, con massime non superiori ai 25 gradi e minime tra i 21 e i 22 gradi.

Previsioni dettagliate

Tra giovedì e venerdì, soprattutto sui settori settentrionali dell’isola, si assisterà a un graduale peggioramento del tempo, con nubi sempre più dense e piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco. Più asciutto sui versanti orientali e meridionali, con basso rischio di precipitazioni. Nel fine settimana, l’instabilità si diffonderà, interessando soprattutto il Palermitano, il Messinese e le zone interne dell’isola, con piogge sparse. Tempo soleggiato sulla costa orientale, nell’Agrigentino e nel Ragusano. Le temperature subiranno una brusca diminuzione sui settori settentrionali e interni, con valori massimi non superiori ai 24-25 gradi, fino a 28 gradi su Catania e Agrigento durante il weekend.