Incidente fatale in Puglia, Salemi piange Tiziana Gandolfo: “Era un angelo”

La comunità di Salemi è in lutto per la prematura scomparsa di Tiziana Gandolfo, giovane donna brillante e solare, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto durante le sue vacanze in Puglia.

Dopo la laurea conseguita all’Università di Palermo, Tiziana si era trasferita a Padova per lavoro, costruendosi una solida carriera. Le vacanze estive si sono trasformate in tragedia a causa di un incidente stradale che le ha provocato gravissime ferite, fatali dopo meno di un mese di agonia.

Il dolore di una comunità

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità salemitana, stringendosi attorno al dolore della famiglia. Tiziana lascia il marito e due figli piccoli.

Un messaggio di cordoglio

“La morte è terribile non per il non esserci più ma, al contrario, per l’esserci ancora e in balìa dei mutevoli ricordi, dei mutevoli sentimenti, dei mutevoli pensieri di coloro che restavano”. Con queste toccanti parole Scruscio Salemi esprime il cordoglio dell’intera comunità: “Increduli ci stringiamo al dolore della famiglia Gandolfo. Ciao Tiziana illumina ogni angolo dell’universo.”