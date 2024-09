Passione, potere e intrighi: I Leoni di Sicilia serie evento su Rai1

A distanza di un anno dal suo debutto in streaming, la serie televisiva “I Leoni di Sicilia” arriva finalmente in prima visione televisiva su Rai1. Ispirata all’omonimo romanzo di Stefania Auci, la serie ripercorre le vicende della famiglia Florio, simbolo dell’ascesa economica e sociale nella Sicilia dell’Ottocento.

Appuntamento in prima serata su Rai1

L’appuntamento è fissato per martedì 10 settembre alle 21:30 su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay. La serie, diretta da Paolo Genovese, sarà trasmessa in quattro prime serate, con due episodi per appuntamento, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Il gran finale è previsto per il primo ottobre, salvo cambiamenti di palinsesto.

Un cast stellare per una storia appassionante

La serie vanta un cast d’eccezione, guidato da Miriam Leone e Michele Riondino, affiancati da Paolo Briguglia ed Ester Pantano. “I Leoni di Sicilia” racconta l’ascesa, le passioni, i tormenti e le cadute della famiglia Florio, dalle origini calabresi fino al successo imprenditoriale nella Sicilia dell’Ottocento.

Un affresco storico e sentimentale

Attraverso le vicende dei Florio, la serie offre un affresco coinvolgente della Sicilia dell’Ottocento, intrecciando la storia d’amore, di famiglia e di potere con gli eventi storici che hanno segnato l’isola. La regia di Paolo Genovese restituisce con maestria l’atmosfera suggestiva e complessa di un’epoca di grandi cambiamenti.

Il plauso della critica

Premiata ai Nastri D’Argento 2024 come Migliore Serie Drama e per il Miglior Attore Protagonista, “I Leoni di Sicilia” si conferma un successo di critica e di pubblico. L’adattamento televisivo del romanzo di Stefania Auci ha saputo catturare l’immaginario collettivo, dando vita a personaggi indimenticabili e a una storia appassionante.