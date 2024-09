Da domenica arriva l’autunno, ma prima la Sicilia affronta un weekend rovente

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n. 202 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 dell’08/09/2024 per le successive 24 ore. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita intorno ai 37 °C.

L’estate non sembra voler lasciare spazio all’autunno in Sicilia. Questo fine settimana, infatti, si preannuncia con tempo stabile e temperature eccezionalmente elevate, fino a 7/8°C sopra la media stagionale.

Alta pressione e temperature bollenti

Responsabile di questa ondata di calore anomala è una goccia fredda posizionata tra Francia e Spagna che richiama aria calda sub tropicale verso l’Italia. Le temperature, di conseguenza, subiranno un’impennata, con valori previsti fino a +22°C a 850hpa. Le zone interne dell’isola saranno le più calde, con punte di 37/38°C attese tra venerdì e sabato, in particolare nelle province di Catania ed Enna. Anche le minime rimarranno elevate, soprattutto lungo le coste, a causa della temperatura del mare ancora molto calda.

Svolta in arrivo da domenica sera

Il caldo intenso, però, avrà vita breve. Già da domenica sera, infatti, è previsto un cambio di scenario con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un generale peggioramento del tempo e un brusco calo delle temperature, segnando così l’inizio della stagione autunnale.