Incidente sulla SS192: momenti di panico per un’autocisterna ribaltata

Momenti di forte apprensione sulla SS192 a Belpasso dopo che un’autocisterna si è ribaltata. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri 3 settembre al km 70 nel territorio del Comune di Belpasso.

Disagi alla circolazione e rischio ambientale

I disagi sono durati fino a tarda ora a causa delle complicate operazioni di recupero anche per il rischio ambientale che consegue l’incidente visto che il mezzo trasportava combustibile.

Conducente ferito e intervento dei soccorsi

Il conducente del mezzo è rimasto ferito. L’autocisterna trasportava oltre 10mila litri di diesel e 10mila litri di benzina. Per fortuna non vi è stato alcuno sversamento a seguito del ribaltamento.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e l’uomo è stato affidato ai soccorritori del 118.

Chiusura della SS192 e intervento delle autorità

La SS192 intanto è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di travaso e di messa in sicurezza. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno completato l’assistenza alle delicate operazioni di travaso del carburante dall’autocisterna incidentata poco dopo le 3,00 della notte scorsa. È stata costantemente monitorata e tenuta sotto controllo la temperatura della cisterna con una telecamera termica e raffreddata con getti d’acqua, quando necessario.

Sul posto è intervenuto anche il Nucleo specialistico NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.