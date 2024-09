Meteo Sicilia, brusca frenata dell’estate

Inizio Settembre ancora con caldo anomalo in Sicilia con l’anticiclone africano che porta temperature sopra la media. Poi la svolta meteorologica, cambia tutto tra qualche giorno. Arriva infatti una fase acuta di maltempo, secondo gli esperti, anche se è ancora presto per dire con certezza quanto durerà e quanto sarà intensa in Sicilia.

La Sicilia continuerà a essere interessata da caldo anomalo per almeno un’altra settimana a causa della presenza dell’anticiclone africano che si è stabilizzato sul Mediterraneo. Le temperature resteranno al di sopra della norma, con tempo soleggiato su gran parte dell’isola, nonostante qualche locale precipitazione tra lunedì 2 e mercoledì 4 settembre.

Secondo le previsioni degli esperti, questa fase di caldo anomala proseguirà fino al 9-10 settembre, quando è attesa una brusca frenata dell’estate con l’arrivo di una fase di maltempo piuttosto marcata che porterà piogge diffuse anche in Sicilia. Si tratta al momento solo di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi giorni, ma sembra probabile una vera e propria spallata all’estate da metà settembre, con l’ingresso di correnti più fresche e instabili che porranno fine a questa lunga parentesi di caldo fuori stagione.