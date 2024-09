Emozionante schiusa di tartarughine Caretta caretta sul lungomare di Trapani

Nella notte del 30 agosto, intorno all’1:05, il lungomare di Trapani è stato protagonista di un emozionante evento: la schiusa di un nido di tartarughe marine della specie Caretta caretta. Ben 40 piccole tartarughine sono uscite contemporaneamente dal nido situato sotto la sabbia, dirigendosi velocemente verso il mare grazie all’istinto che le guida appena nate. Si è trattato di uno spettacolo incredibile per i pochi fortunati testimoni presenti, immortalato anche in un video ad alta definizione realizzato ad infrarosso che mostra nei dettagli la schiusa notturna.

Secondo quanto reso noto dal WWF nord occidentale, che monitora e tutela i nidi di tartaruga in tutta la Sicilia, nelle prossime notti sono previste nuove schiuse da questo nido fino a quando i volontari dell’associazione ambientalista effettueranno la verifica finale, così come avviene per gli altri nidi attualmente presidiati sull’isola.

Si tratta di un evento eccezionale che conferma l’importanza del litorale trapanese per la nidificazione di questa specie protetta, la cui sopravvivenza è purtroppo minacciata. La schiusa sul lungomare trapanese è un segnale positivo e una grande emozione per tutti gli amanti della natura e del mare.