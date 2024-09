Il concerto di Natale ad agosto de Il Volo ha incantato la Valle dei Templi

Il 31 agosto si è tenuto ad Agrigento il primo concerto di Natale de Il Volo, che verrà trasmesso su Canale 5 la sera del 25 dicembre. Nonostante le polemiche dei giorni precedenti, lo show natalizio del famoso trio ha incantato il pubblico nella suggestiva cornice della Valle dei Templi.

L’atmosfera natalizia e il dress code per il pubblico

Nonostante le temperature ancora estive, la Valle dei Templi per l’occasione è stata allestita a festa con alberi di Natale, luci rosse e una scenografia che ha ricreato la magica atmosfera del Natale. Il pubblico, non obbligato ad indossare cappotti invernali come inizialmente trapelato, si è presentato in abiti lunghi e coprenti, come richiesto dal dress code. Le signore con vestiti eleganti e scialli sulle spalle, gli uomini in camicia e giacca. Una mise più da matrimonio agostano che da concerto natalizio, ma perfetta per regalare al pubblico da casa la giusta atmosfera delle feste.

L’esibizione de Il Volo e la promozione del territorio

Davanti al maestoso Tempio della Concordia splendidamente illuminato, i tre tenori de Il Volo hanno incantato la platea con il loro repertorio natalizio. Le polemiche dei giorni precedenti, relative soprattutto ai costi dell’evento, sono state presto dimenticate. Per Agrigento e per la Sicilia si è trattato di una vetrina promozionale di portata mondiale, considerando che lo show sarà trasmesso anche oltreoceano.

I motivi della registrazione estiva del concerto di Natale

La scelta di registrare il concerto natalizio in piena estate è legata ai numerosi impegni de Il Volo nei prossimi mesi. Dopo le ultime date in Italia, il trio partirà per il tour europeo che toccherà le principali capitali del continente. Registrare lo show nel periodo natalizio sarebbe stato complicato. Da qui la decisione di anticipare la registrazione, potendo contare su una scenografia che ha perfettamente ricreato l’atmosfera del Natale.

L’evento blindatissimo

Per evitare spoiler, l’evento è stato blindatissimo. Pochissime le foto trapelate, perlopiù dai canali ufficiali de Il Volo. Riprese e fotografie erano infatti vietate al pubblico, proprio per preservare l’effetto sorpresa della messa in onda natalizia. Una scelta che ha suscitato curiosità ma che si è rivelata vincente: sui social, nei giorni successivi, il tam tam per l’attesa della trasmissione televisiva è stato notevole.

La replica del concerto

Dopo il repertorio natalizio portato in scena il 31 agosto, stasera 1 settembre Il Volo si esibirà nuovamente nella Valle dei Templi proponendo i propri cavalli di battaglia. Un doppio evento per promuovere al meglio il territorio agrigentino e far conoscere le sue bellezze storico-architettoniche al grande pubblico televisivo.

Il successo sui social

Nonostante le polemiche della vigilia, l’hashtag #IlVolo ha spopolato sui social sia durante le serate dei concerti che nei giorni successivi. I fan del trio non vedevano l’ora di poter ammirare dal vivo le loro esibizioni e, nonostante il divieto di diffondere foto e video dell’evento, su Instagram e Facebook sono comparsi i commenti entusiasti del pubblico presente. L’attesa per il 25 dicembre è già altissima