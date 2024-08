Schianto mortale in Sicilia, muore tragicamente Giuseppe Barbera

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 5.30 sulla strada che collega Triscina a Castelvetrano, poco prima del semaforo all’ingresso della cittadina. A perdere la vita è stato Giuseppe Barbera, un uomo molto noto e stimato a Castelvetrano, dove da anni gestiva il bar all’interno dell’ospedale cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, Barbera era alla guida di una Ford Fiesta che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro lo spigolo di una chiesetta situata lungo il tratto stradale. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelvetrano che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. La tragica notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Castelvetrano, dove Giuseppe Barbera era una presenza nota e benvoluta da tutti. La sua improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto tra i suoi affetti più cari e tra coloro che lo conoscevano.