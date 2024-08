La Dea Fortuna bacia la Sicilia, tante fruttuose vincite

La Sicilia continua a macinare vincite e a dare soddisfazioni. A Nicolosi e a Carini le vincite più alte degli ultimi giorni e festa per due fortunati. A Nicolosi, in provincia di Catania, grazie al 10eLotto. A Carini, in provincia di Palermo, al Lotto.

Nella località catanese, come riporta Agipronews, vinti 100mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente, con una giocata del valore di un solo euro. Da segnalare anche due vincite da 20mila euro ciascuna a Catania, una da 9mila euro a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta e una da 7.500 euro a Letojanni, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,9 milioni di euro, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

A Carini vinti 25.475 euro in seguito a una giocata su tutte le ruote. Da segnalare anche una vincita da 13.200 euro a Catania, una da 10.516,67 a Paceco, in provincia di Trapani e una da 9.500 euro a Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,9 milioni di euro, per un totale di 834 milioni da inizio anno.