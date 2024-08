“Ciao Mariolina”, Palermo dice addio alla volontaria di Biagio Conte

Dopo la morte di Biagio Conte, guida e fondatore della Missione Speranza e Carità, arriva un altro lutto in via Archirafi, a Palermo. È morta Mariolina, una delle volontarie della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte più attive.

Mariolina, insieme ai suoi fratelli e sorelle, come il missionario laico chiamava tutti, aveva dato una mano ai tanti bisognosi palermitani e non che cercavano riparo nelle strutture di via Archirafi e di via Decollati. Il suo impegno non sarà certo dimenticato, una donna che era sempre in prima fila nel mettersi a disposizione del prossimo, sacrificando il proprio tempo e mettendolo a disposizione di chi è stato più sfortunato. In tanti piangono Mariolina, donna gentile, altruista e generosa che se ne è andata via troppo presto.

Il funerale in cui si potrà dare l’ultimo saluto alla volontaria Mariolina si terrà martedì 27 agosto alle 9.30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo.