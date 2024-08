Dramma in Sicilia, turista 43enne viene punta da insetto e muore

Una semplice puntura di insetto si è rivelata fatale per una donna di 43 anni, deceduta questa mattina all’ospedale di Sant’Agata di Militello, in Sicilia. La vittima, originaria di Legnano, in provincia di Milano, si trovava in vacanza nell’isola quando, nei giorni scorsi, è stata punta da quello che sembra essere un insetto.

Subito soccorsa e accompagnata in ospedale, le sue condizioni sono apparse da subito gravi, anche a causa di alcune patologie pregresse di cui soffriva la donna. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, il quadro clinico della 43enne è improvvisamente peggiorato, fino al decesso avvenuto in mattinata.

L’ipotesi più probabile è che la causa della morte sia da ricondurre ad uno shock anafilattico provocato dalla puntura dell’insetto. I carabinieri hanno comunque avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e fugare ogni possibile dubbio. Una vacanza tragica e drammatica, dunque, per la turista lombarda in visita in Sicilia.