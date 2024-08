Tragedia a Messina: madre e figlia trovate morte in casa

Drammatico ritrovamento nella serata di oggi in un’abitazione di via del Fante, nel quartiere Annunziata di Genova. I cadaveri in avanzato stato di decomposizione di due donne, una madre e sua figlia, sono stati rinvenuti all’interno dell’appartamento situato in un complesso residenziale.

A fare la terribile scoperta sono stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione, che hanno subito avvisato l’amministratore del palazzo. Sul posto si sono precipitati gli agenti delle Volanti e della Polizia Scientifica, oltre al personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco.

Sarà ora il necroscopo, medico legale incaricato dalla Procura, a stabilire le cause e soprattutto i tempi del decesso, per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno sentendo i conoscenti e i parenti delle due donne per capire da quanto tempo non avevano loro notizie e risalire agli ultimi contatti. Non si esclude nessuna pista sul motivo della morte.