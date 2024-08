San Vito Lo Capo sul podio, la Sicilia spopola tra le destinazioni top per Ferragosto

Ferragosto fa rima con vacanze d’agosto. Le città si svuotano e tutti corrono nelle località di mare o montagna. La Sicilia, si sa, è tra le me te preferite dagli italiani. Quante volte in questo periodo dell’anno ci sentiamo rivolgere la fatidica domanda: “Che fai a Ferragosto?”. Che si tratti di una settimana intera o soltanto di un paio di giorni, di un viaggio in solitaria o di gruppo, le giornate di metà agosto rappresentano ogni anno l’occasione, per moltissimi italiani, di staccare dalla routine. Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2024, verificando prezzi, numero medio di persone per ciascuna destinazione analizzata.

Per quanto riguarda la Sicilia c’è una conferma. L’isola resta ancora tra le mete preferite. Il terzo gradino del podio della classifica di Holidu va infatti a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, dove i vacanzieri spendono in media 136 euro e viaggiano in gruppi di 4 persone.

La Sicilia nella classifica del noto portale è ben rappresentata con 7 destinazioni tra cui San Vito Lo Capo medaglia di bronzo, Palermo (11ma), Marina di Ragusa (13ma), Siracusa (20ma), Cefalù (22ma), Giardini-Naxos (30ma) e Castellammare del Golfo (41ma).

Assieme alla Sicilia, c’è anche la Sardegna. È San Teodoro, in Sardegna, la meta più gettonata dai vacanzieri italiani per questo Ferragosto, con un prezzo medio di 163 euro e un numero medio di 4 persone per soggiorno. Segue Gallipoli in Puglia, con un prezzo di 122 euro e una media di 5 persone.

La stragrande maggioranza delle destinazioni preferite dai vacanzieri italiani per Ferragosto si trova in Italia, ben 44 su 50. Tuttavia, ci sono anche 6 destinazioni estere che spiccano nella classifica, delle quali 5 si trovano in Spagna: Palma di Maiorca (7°), Barcellona (9°), Lloret de Mar (12°), Benidorm (40°) e Valencia (50°), e una in Francia, ossia Nizza (48°).