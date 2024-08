Tragedia a Torretta Granitola: ragazza muore in mare mentre fa il bagno

Una ragazza, di cui non è ancora nota l’identità, è morta questa mattina nelle acque antistanti Torretta Granitola, nota località balneare in provincia di Trapani. Il corpo della giovane è stato avvistato da alcuni bagnanti, galleggiante a poche centinaia di metri dalla riva. Immediatamente soccorsa, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e la ragazza è stata dichiarata morta dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri e il medico legale per i primi rilievi. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la vittima si fosse allontanata dal porticciolo a bordo di una tavola da surf gonfiabile. Non è ancora chiaro cosa possa esserle accaduto: l’ipotesi più probabile è quella di un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Le indagini sono in corso per fare luce sull’esatta dinamica dell’accaduto.

Si tratta dell’ennesimo drammatico episodio che si consuma nel mare del Trapanese.