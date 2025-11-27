Cronaca

Tragedia nel Palermitano, malore improvviso mentre va a fare la spesa, muore in auto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Santa Flavia è in lutto per la scomparsa di Antonio Capri, 62 anni, figura assai conosciuta e stimata in paese. L’uomo è venuto a mancare questa mattina per un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Antonio, come faceva abitualmente, si era recato a Bagheria per la spesa in un negozio di salumi e formaggi in via Mattarella.

È stato rinvenuto proprio in quel luogo, ancora seduto nella propria auto, con il motore in moto. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di rito.

Antonio lascia la moglie Paola e i figli Salvo e Giorgio, oltre a una comunità che in queste ore lo ricorda con affetto, stima e profonda commozione.

News suggerite per te:

  1. Malore improvviso davanti alla sua ludoteca: muore a 47 anni nota educatrice
  2. Ficarazzi, malore improvviso a un matrimonio: morto a 35 anni Giovanni Battista Cappello
  3. Perde l’equilibrio mentre pulisce i vetri: donna di 57 anni precipita dal secondo piano e muore
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Furto d’auto al Conca d’Oro finisce male: presi 4 dello Zen dopo la fuga, tra loro il fratello di Maranzano
Cronaca
Tragedia sul lavoro al Policlinico: deceduto Giuseppe La Rosa, operaio di Belmonte Mezzagno
Cronaca
Caporalato e sversamenti illeciti nei frantoi: scatta il blitz dei carabinieri, 14 denunce
Cronaca
Turista in arresto cardiaco sulla Costa Pacifica: intervento del 118 a Palermo
Cronaca
Blitz antidroga da Monreale a Lercara: sequestrati soldi, cocaina e steroidi, 4 arresti
Cronaca In primo piano