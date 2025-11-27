Tragedia nel Palermitano, malore improvviso mentre va a fare la spesa, muore in auto

Santa Flavia è in lutto per la scomparsa di Antonio Capri, 62 anni, figura assai conosciuta e stimata in paese. L’uomo è venuto a mancare questa mattina per un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Antonio, come faceva abitualmente, si era recato a Bagheria per la spesa in un negozio di salumi e formaggi in via Mattarella.

È stato rinvenuto proprio in quel luogo, ancora seduto nella propria auto, con il motore in moto. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di rito.

Antonio lascia la moglie Paola e i figli Salvo e Giorgio, oltre a una comunità che in queste ore lo ricorda con affetto, stima e profonda commozione.