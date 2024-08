Follia in via Libertà, tassista pesta 23enne dopo lite per mancata precedenza

Pomeriggio di follia ieri in via Libertà, dove un tassista cinquantenne ha pestato selvaggiamente un ragazzo di 23 anni, causandogli gravi lesioni. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 all’altezza del civico 31, nei pressi di piazza Croci.

Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scaturita da un diverbio per una mancata precedenza: il taxi avrebbe effettuato un cambio di corsia repentino e poi una brusca frenata, costringendo la fidanzata del giovane, che si trovava alla guida della sua auto con il 23enne seduto al lato passeggero, a sterzare per evitare l’impatto. Dopo un primo concitato scambio di battute, il tassista si è allontanato salvo poi tornare indietro e scendere dal mezzo per aggredire il ragazzo.

Non appena il giovane è sceso dall’auto, il tassista gli ha sferrato due violenti pugni al volto facendolo crollare a terra esanime. L’aggressore ha poi infierito sul 23enne con calci e pugni, nonostante i tentativi di alcuni colleghi di fermarlo. Solo l’intervento di un colonnello della Guardia di Finanza, occasionalmente di passaggio, ha posto fine al pestaggio.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove i medici, dopo gli accertamenti, gli hanno diagnosticato un trauma cranico, la frattura della mandibola, la perdita di 4 denti e contusioni multiple al volto e al corpo. La prognosi è di 30 giorni.

Il tassista, descritto dalla fidanzata della vittima e da alcuni testimoni, è stato rintracciato dalla polizia circa un’ora dopo i fatti. Gli esami tossicologici hanno dato esito negativo, escludendo che fosse sotto effetto di alcol o droghe. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dagli investigatori chiariranno l’esatta dinamica dell’episodio.

La ragazza, ancora sotto shock, ha raccontato quei drammatici momenti: “Il mio fidanzato era a terra e quel tassista continuava a prenderlo a calci e pugni con violenza inaudita, nonostante i tentativi di alcuni colleghi di fermarlo. Sembrava uno assatanato”.

I familiari descrivono le condizioni del giovane come molto gravi: “Farfuglia, non riesce a parlare né ad aprire gli occhi” dicono fuori dall’ospedale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza i fatti ed accertare le responsabilità dell’aggressore che rischia ora una denuncia per lesioni gravi.