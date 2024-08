Dramma in Sicilia, si schianta in moto, muore Alessandro Sciortino

Tragedia durante la notte appena trascorsa a Marina di Ragusa, dove un uomo di 53 anni, Alessandro Sciortino, funzionario del Genio Civile di Ragusa, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 3 meno un quarto in via Rimembranza.

Per cause ancora in corso di accertamento, il 53enne avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto. I sanitari del 118, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Ragusa. Stando alle prime informazioni, la vittima si stava dirigendo verso Marina di Ragusa dopo aver partecipato al Donnafugata Film Festival che si è tenuto ieri sera.

La notizia della sua tragica scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità ragusana.