Tre morti annegati in mare nella stessa giornata

Una giornata tragica sulle spiagge siciliane, dove oggi si sono registrati tre annegamenti in diversi episodi. Il primo a perdere la vita è stato un ragazzo di neanche 18 anni, residente a Vittoria, deceduto nel mare di Scoglitti, frazione di Vittoria in provincia di Ragusa. Il giovane stava facendo il bagno quando un amico che si trovava con lui ha iniziato ad avere difficoltà a causa del mare mosso. Il ragazzo si è tuffato per prestargli soccorso ma purtroppo è morto annegato, mentre l’amico è riuscito a mettersi in salvo raggiungendo la riva. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 e dei carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia. Il corpo del diciottenne è arrivato senza vita in ospedale, provocando sgomento tra familiari e amici.

Un uomo di 50 anni è morto annegato nelle acque di Realmonte, in provincia di Agrigento. L’uomo, Gaspare Alessi residente a Favara, stava facendo il bagno quando è stato colto da un malore improvviso che gli ha impedito di ritornare a riva. I bagnanti che si trovavano nei pressi hanno lanciato l’allarme e hanno provato ad aiutarlo, ma quando sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri per l’uomo non c’era più nulla da fare. I militari dell’Arma hanno ascoltato i testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Grande dolore tra i familiari accorsi in spiaggia.

Una donna di 65 anni è morta annegata nel tratto di mare tra Marsala e Petrosino, in provincia di Trapani. La donna si era tuffata in acqua insieme a due bambini, forse i nipoti di cui si stava prendendo cura, quando è stata trascinata al largo dalle forti correnti presenti in quel punto. Alcuni bagnanti si sono accorti delle sue difficoltà e hanno formato una catena umana per raggiungerla e riportarla a riva. Ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, era troppo tardi e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.