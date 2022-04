Giornata infernale sulle strade in Sicilia, tre morti e tanti feriti

Due incidenti in poche ore nell’Agrigentino, due persone sono morte e una donna è rimasta ferita. Ancora tragedie e vite spezzate. L’ultima persona morta lungo le strade siciliane è quella sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina all’altezza di Joppolo Giancaxio (AG). A causa di un sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. Nell’impatto una persona è deceduta.

Il traffico nelle due direzioni è provvisoriamente indirizzato sulla viabilità locale limitrofa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Nel pomeriggio un uomo di 56 anni, Ernesto Casella, di Caltagirone, è morto lungo la statale che collega Agrigento con Raffadali. Nel sinistro – all’altezza del bivio di contrada Borsellino – sono state coinvolte una Xsara Picasso e una Renault Kajar. Il cinquantaseienne era al volante della prima vettura. Sull’altra c’era invece una donna che è rimasta gravemente ferita e che è stata portata all’ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento.

Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, due ambulanze del 118 e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. L’impatto fra le due macchine è stato frontale e violentissimo. Il cinquantaseienne è morto sul colpo.

Altri incidenti stradali si sono verificati oggi sull’isola. A Nicosia, in provincia di Enna, un uomo è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada. Si tratta di un 54enne, Giuseppe Casabona il suo nome, che è morto sul colpo dopo essere stato investito in pieno centro storico da una grosso furgone. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Bernardo di Falco, arteria principale della cittadina ennese, che porta alla piazza principale e dove si trovano numerosi uffici pubblici e attività commerciali.

Nel Palermitano, a Villabate, una donna è uscita di strada mentre era a bordo della sua auto finendo sul guardrail e poi al centro della carreggiata. Per lei fortunatamente sono leggere ferite. Un altro incidente stradale si é verificato quasta mattina a Monreale, lungo la Circonvallazione. Due persone sono rimaste leggermente ferite nell’impatto tta due automobili.