Auto vola in un dirupo nel Palermitano, muore il marito, grave la moglie

Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della notte appena trascorsa a Castelbuono, in provincia di Palermo. A perdere la vita è stato un uomo di 90 anni, Giuseppe Antista.

La Nissan Micra con a bordo l’anziano e moglie è finita in un dirupo in contrada Ponte Secco nel comune che si trova sulle Madonie. I due coniugi sono rimasti incastrati tra le lamiere. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cefalù per estrarre gli automobilisti. Per il marito di 90 anni alla guida non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo.

Inutili si sono rivelate le manovre di rianimazione eseguite dagli operatori del 118. La moglie di 85 anni è stata trasportata all’ospedale Giglio di Cefalùe non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.