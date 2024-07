Weekend con 41 gradi ma arrivano i temporali, cambia tutto in Sicilia?

Caldo, siccità e incendi. Sono queste le parole chiave di questi ultimi giorni di luglio. È in vista un cambiamento? Forse. Secondo alcuni esperti meteo infatti durante la settimana prossima potrebbero arrivare alcuni temporali. Almeno in alcuni settori della Sicilia. Non vogliamo illudere i lettori e chi spera nelle piogge ma ci sarebbero modelli previsionali che annunciano piogge pomeridiane in alcune zone dell’isola.

Un modello meteorologico vede probabilità di forti temporali pomeridiani agli inizi prossima settimana. In attesa di ulteriori conferme, non resta che sperare. Le piogge infatti sarebbero una manna dal cielo per agricoltori e allevatori, tra i più colpiti dalla siccità.

Intanto però Caronte continuerà ad imperversare ancora per qualche giorno. In particolare nelle giornate di sabato e domenica ci sarà caldo feroce con punte di oltre 41° e soprattutto nelle zone interne della Sicilia invece da domenica è prevista una lieve flessione le temperature.

Per domani 1 agosto invece è previsto il livello arancione di allerta caldo in tutta la Sicilia.

Poi nel corso della prossima settimana come già anticipato potrebbero arrivare delle piogge soprattutto nelle zone interne della Sicilia. Si tratterà per lo più di temporali isolati ma comunque darebbero sollievo ai territori colpiti dalla carenza idrica.

