Màcari è la spiaggia siciliana più cercata su Google

L’estate è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia, specialmente se parliamo della Sicilia: ma quali sono le spiagge più apprezzate di questa splendida regione? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 15 spiagge siciliane del 2024, utilizzando i dati di Google Maps.

In vetta alla classifica delle spiagge siciliane troviamo la Spiaggia di Màcari, situata a San Vito Lo Capo, con un punteggio di 4,5 su Google Maps e 2031 recensioni. Questa spiaggia è rinomata per le sue acque cristalline e la sabbia dorata, offrendo un ambiente idilliaco e tranquillo per i visitatori. Foese ad aumentare ancora di più le ricerche ha influito il fatto che Makari è il nome della serie tv di rai uno che ha fatto registrare ascolti record.

Al secondo posto si piazza la Spiaggia di San Gregorio a Capo d’Orlando, con lo stesso punteggio di 4,5 ma con 824 recensioni. Questa spiaggia è apprezzata per le sue acque limpide e l’atmosfera serena, ideale per una giornata di relax.

Segue al terzo posto la Spiaggia di Lido di Noto, con un punteggio di 4,4 e 2572 recensioni. Conosciuta per la sua ampia distesa di sabbia fine e le acque turchesi, è una delle destinazioni preferite dai turisti in cerca di sole e mare.

Al quarto posto troviamo la Spiaggia Pantanello, situata a Noto, con un punteggio di 4,4 e 1692 recensioni. Questa spiaggia offre un’esperienza di mare piacevole, con acque limpide e una bella vista panoramica.

La Spiaggia di Ponente – Lido La Tonnara a Milazzo, quinta in classifica con un punteggio di 4,4 e 696 recensioni, è una delle spiagge più apprezzate della zona per la sua tranquillità e la qualità delle acque.

La sesta posizione è occupata dalla Spiaggia di Arenella, con un punteggio di 4,3 e 2659 recensioni. Situata nei pressi di Siracusa, è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia e acque cristalline, molto frequentata da famiglie e turisti.

Settima in classifica è la Spiaggia di San Vito lo Capo, con un punteggio di 4,3 e 1845 recensioni. Questa spiaggia è famosa per il suo paesaggio mozzafiato e le acque trasparenti, offrendo una vista spettacolare sul mare e sulle montagne circostanti.

All’ottavo posto troviamo la Spiaggia Della Marchesa di Cassibile, con un punteggio di 4,3 e 887 recensioni. Questa spiaggia offre un ambiente rilassante e poco affollato, con acque cristalline e una splendida cornice naturale.

La Spiaggia di Gallina, nona in classifica, ha un punteggio di 4,3 e 633 recensioni. Situata vicino a Noto, è apprezzata per la sua sabbia dorata e le acque limpide, ideale per una giornata di sole e mare.

La Spiaggia di Mondello, decima in classifica, ha un punteggio di 4,2 e 4348 recensioni. Questa spiaggia di Palermo è nota per la sua lunga distesa di sabbia bianca e il mare cristallino, molto popolare tra i locali e i turisti.

All’undicesimo posto troviamo la Spiaggia di Calamosche a Noto, con un punteggio di 4,2 e 3201 recensioni. Questa spiaggia è famosa per la sua bellezza naturale e le acque turchesi, perfetta per gli amanti della natura e del mare.

La dodicesima posizione è occupata dalla Spiaggia di Canneto a Lipari, con un punteggio di 4,2 e 1290 recensioni. Situata nelle Isole Eolie, questa spiaggia è conosciuta per la sua tranquillità e il mare cristallino, offrendo un’esperienza di relax in un contesto unico.