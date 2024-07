Caldo sahariano in Sicilia, temperature in aumento fino ad agosto

Un robusto campo di alta pressione di origine sub-tropicale insiste sul Mediterraneo centro-occidentale e nei prossimi giorni tenderà a consolidarsi ulteriormente, determinando condizioni di stabilità atmosferica e un deciso aumento delle temperature su tutta la Sicilia.

Secondo le previsioni del Centro meteorologico siciliano, nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di una massa d’aria calda di origine sahariana, che porterà le temperature a salire sensibilmente, con valori massimi che potranno raggiungere i 35-37°C nelle aree interne dell’isola. L’afa sarà intensa specie lungo le coste, dove si registrerà un alto tasso di umidità nei bassi strati dell’atmosfera.

Le condizioni di bel tempo stabile e soleggiato ci terranno compagnia per tutta la settimana. Al momento non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla fine di luglio, con prevalenza di cielo sereno e assenza di precipitazioni.

Nello specifico, per la giornata di lunedì 29 luglio è atteso cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con locali addensamenti lungo il settore tirrenico. Martedì 30 luglio nubi in aumento nelle ore centrali con possibili isolati rovesci sull’Etna, mentre mercoledì 31 persisterà il bel tempo prevalente con solo qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne.

I venti soffieranno deboli con direzione variabile, mentre i mari si presenteranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un deciso aumento, con massime comprese tra 31 e 37°C nelle zone interne (Catania, Enna, Caltanissetta) e tra 27 e 32°C sulle coste.

La fase di caldo intenso potrebbe protrarsi almeno per tutta la prima decade di agosto, a causa della persistenza dell’anticiclone africano che continuerà ad interessare l’Italia e il Mediterraneo. Come sempre in estate, si raccomanda di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde e di bere abbondantemente per evitare disidratazione e colpi di calore.