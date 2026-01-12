Meteo

Meteo, stop al freddo polare: temperature in netto aumento in Sicilia

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

L’egemonia delle correnti artiche che ha tenuto sotto scacco l’Europa e la Sicilia nelle ultime settimane sta per giungere al termine. Il “grande freddo” lascia spazio a un flusso oceanico più mite, segnando una mutazione profonda della circolazione atmosferica sul Vecchio Continente. Nonostante il vortice polare fatichi a ricompattarsi, aprendo la strada a possibili nuove incursioni future, nell’immediato assisteremo a un cambio di scenario. Un affondo polare diretto verso le Canarie e il Marocco innescherà, di riflesso, la risalita di un promontorio nord-africano verso il Mediterraneo centrale.

La giornata di lunedì rappresenterà l’ultimo baluardo del clima invernale prima del rialzo termico. Le temperature si manterranno ancora al di sotto delle medie stagionali, con una residua instabilità tra la notte e l’alba che lascerà gradualmente spazio a ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio e della serata è previsto un aumento della nuvolosità alta e stratificata.

Temperature: Massime in lieve ripresa, minime in calo.
Venti: Deboli settentrionali, in attenuazione dal pomeriggio.
Mari: Poco mossi.

La tendenza: temperature in aumento da martedì

Il vero cambio di passo avverrà da martedì, quando l’aria mite inizierà a far sentire i suoi effetti, specialmente in quota. Tuttavia, non sarà una fase di stabilità assoluta: il rialzo termico sarà accompagnato da una nuvolosità irregolare. Questa parentesi più calda dovrebbe esaurirsi entro venerdì, quando l’instabilità potrebbe tornare a bussare alle porte dell’Isola.

 

News suggerite per te:

  1. Meteo, arriva il freddo in Sicilia: da mercoledì crollo termico e neve fino a 700 metri
  2. Meteo Sicilia, temperature in rialzo e venti di Libeccio
  3. Meteo Sicilia, feste bagnate e freddo: in arrivo il ciclone di Natale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Brutto male stronca a 54 anni Vincenzo Ingrassia, storico poliziotto del Reparto mobile di Palermo
Cronaca
Allo Zen i residenti non pagano l’Amap, 5 milioni di euro di acqua di buco
Cronaca
Donna tenta di uccidere il compagno dopo una lite: tentato omicidio in Sicilia
Cronaca
Tomarchio acquista Beltè: così la Sicilia rilancia un marchio storico italiano
Economia&Lavoro
A Palermo spunta la via “Biagio Conte”, il santo degli ultimi
Cronaca