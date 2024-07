Drammatico incidente sul lavoro a Misilmeri, operaio schiacciato da un camion

Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio di ieri a Misilmeri, in contrada Scalambra. La vittima è un uomo di 34 anni originario di Mussomeli, che stava riempiendo una cisterna d’acqua sul cassone di un Fiat Iveco. Improvvisamente il mezzo si è ribaltato, forse a causa del troppo peso, schiacciando l’operaio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al 34enne, trasportandolo poi d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Le indagini

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità su quanto accaduto. Si dovrà appurare se sono state rispettate tutte le normative di sicurezza previste e le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo.