Volano i droni a Monreale, guerra a piromani e incendi boschivi

“Sono questi gli strumenti, altamente tecnologici, di cui si è appena dotato il comune di Monreale per prevenire gli incendi”. Lo ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono presentando due nuovi droni che monitoreranno il territorio boschivo del comune normanno.

Nel corso delle ultime estati diversi ettari di bosco sono andati in fumo e perfino alcune abitazioni sono state avvolte dalle fiamme. Per questo l’amministrazione comunale ha investito 90.000 euro per acquistare due velivoli di ultima generazione, modello FireHound, prodotti dalla Vector Robotics.

Si tratta di droni a propulsione elettrica con pannelli fotovoltaici sulle ali, in grado di ricaricarsi durante il volo. Questa caratteristica garantisce un’autonomia di 15 ore. I velivoli sono dotati di avanzati sensori termici in grado di rilevare e segnalare tempestivamente la presenza di focolai, anche di piccole dimensioni, fino a 120 metri di altezza.

Alcuni vigili urbani hanno già completato il corso di addestramento e sono pronti a pilotare i droni. “Con il loro laptop ultraportatile, dotato di connettività LTE integrata, potranno seguire e controllare il mezzo anche a 10 chilometri di distanza dalla centrale”, ha spiegato il sindaco.

Questi velivoli sono già utilizzati dalla Protezione Civile della Calabria e dall’Acismom, mentre Monreale è attualmente l’unico comune in Sicilia ad averli acquistati. “Siamo già stati contattati da altre amministrazioni per ricevere informazioni”, ha dichiarato Arcidiacono al Giornale di Sicilia. “I droni FireHound sono gli unici sviluppati specificatamente per questo scopo e grazie alla loro sorveglianza affidabile e continua, contribuiscono significativamente alla sicurezza delle aree a rischio”, ha affermato Andrea Beggio, CEO di Vector Robotics.

L’introduzione di questi velivoli tecnologici rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione degli incendi boschivi e nella protezione del territorio. La possibilità di monitorare ampie zone in modo continuativo, individuando tempestivamente anche piccoli focolai, consentirà di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia.