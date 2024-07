Uomo investito da monopattino nella zona pedonale di Palermo: è grave

Un uomo di 72 anni è stato investito da un monopattino mentre passeggiava nella zona pedonale ai Quattro Canti a Palermo. Nonostante il divieto di transito, nell’area pedonale sfrecciano quotidianamente bici, monopattini e scooter elettrici, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni.

La vittima dell’investimento è finita in gravi condizioni all’ospedale Policlinico. I due responsabili si sono dati alla fuga e ora la famiglia ha sporto denuncia. Anche nella giornata di ieri, nonostante l’affollamento di turisti e cittadini, non erano presenti controlli nella zona pedonale dove, solo sulla carta, vige il divieto di transito per i mezzi.