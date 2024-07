Arriva il calo termico in Sicilia, possibili anche temporali

Dopo due settimane di caldo torrido, la Sicilia sta finalmente per tornare a respirare. Un cambiamento delle condizioni meteo in Europa porterà infatti sull’isola correnti di aria più fresca che metteranno fine all’ondata di calore.

Secondo gli esperti, nelle prossime ore arriverà dall’Atlantico una massa d’aria fredda che, muovendosi verso sud, formerà un vortice depressionario sul Mar Tirreno meridionale. Questa depressione farà affluire sulla Sicilia correnti più fresche che porteranno un deciso calo delle temperature.

Già nella giornata di lunedì i venti ruoteranno da nord-ovest, iniziando a far respirare le coste occidentali e settentrionali dell’isola. Sul versante ionico invece il caldo continuerà ad essere intenso, con possibili picchi di 40°C nelle zone interne.

Nel pomeriggio di lunedì è previsto un aumento della nuvolosità sui rilievi del nordovest della Sicilia, in particolare sui Nebrodi e i Peloritani, dove non si escludono locali rovesci o temporali. In serata i fenomeni temporaleschi potrebbero estendersi anche lungo la costa tirrenica orientale, interessando le Eolie e il Messinese. I temporali potranno essere di forte intensità, con forti piogge e grandinate.

La massa d’aria fresca in arrivo causerà un repentino calo delle temperature, anche di 10°C in 24 ore soprattutto sui rilievi. Sulle coste il raffreddamento sarà più contenuto a causa delle alte temperature dei mari.

Nei giorni successivi il meteo sull’isola tenderà a stabilizzarsi, con cielo poco nuvoloso e temperature in ripresa ma senza eccessi di calore. Permane tuttavia ancora qualche incertezza sull’esatta traiettoria della depressione, che potrebbe portare leggere variazioni rispetto alle previsioni. La speranza degli esperti è che questa ondata di fresco segni davvero la fine dell’emergenza caldo in Sicilia.